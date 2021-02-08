توقعات بمشاركة جامايكي الهلال

يبدو أن اللاعب الجامايكي الفاس باول قد نال ثقة الجهاز الفني من خلال تألقه الاخير في التدريبات التحضيرية للمباريات المحلية والافريقية، وقد كان اللاعب أحد ابرز نجوم التمرين الختامي الأمر الذي يدعم حظوظ مشاركته كأساسي .
يبدو أن اللاعب الجامايكي الفاس باول قد نال ثقة الجهاز الفني من خلال تألقه الاخير في التدريبات التحضيرية للمباريات المحلية والافريقية، وقد كان اللاعب أحد ابرز نجوم التمرين الختامي الأمر الذي يدعم حظوظ مشاركته كأساسي .
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