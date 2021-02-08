الشرطة القضارف يجري المران الرئيسي

أجرى فريق الشرطة القضارف ظهر أمس الأحد، تمرينه الرئيسي على ملعب الجريف استعداداً لمواجهة المريخ لحساب الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام عند السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على إستاد الخرطوم، وواصل الجهاز الفني بقيادة محمد الطيب علي وطاقمه المعاون عملهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمباراة القادمة التي لا تقل أهميتها وصعوبتها عن مباراة الهلال، وقد شهد التدريب تألقاً واضحاً لجميع اللاعبين الذين أدوا كل ادوارهم بروح معنوية عالية وعزموا على مواصلة التألق وحصد نقاط المباراة كاملة، و جاء المران ساخناً بمجمله وحماسياً من قبل اللاعبين بدءا بالاحماء ثم قسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين علي جوانب الملعب للتمرين على كيفية الاختراق من العمق والأطراف بعدما وضع العلامات بغرض زيادة السرعة في حالة التحرك بالكره مع إتقان الباص للزميل وتبادل الكرة في شكل ثنائيات (ون. تو ) بنفس الدوائر والتحضير الجيد للوصول لمرمى المريخ بأقرب الطرق، وركز الجهاز الفني على إحراز الأهداف وتصحيح أخطاء مباراة الهلال السابقة ، وأجرى تقسيمة قوية في منتصف الملعب شهدت تألق جميع اللاعبين، وفي ختام المران أخضع المدرب زهير عثمان والدكتور محمود النور لاعبي الفريق لحمام ثلج لإزالة الكدمات والقضاء علي تقلصات العضلات والإرهاق، وسوف يختتم الفريق صباح غدٍ الاثنين كافة الترتيبات لهذه المباراة وسيجري التدريب الأخير بنفس الملعب ليصل من خلاله الجهاز الفني إلى التشكيلة الرئيسية التي يخوض بها المواجهة.