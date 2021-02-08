التونسي يمتدح أداء دفاع المريخ

قال المدير الفني للمريخ التونسي البلجيكي نصر الدين النابي إن المباراة أمام الخرطوم الوطني كانت قوية، واصفاً منافس المريخ في المباراة بالجديد. و أوضح النابي انه لم يتفاجأ بمستوى الخرطوم و أبان أن المريخ كان يستحق الانتصار نسبة لحجم الفرص التي صنعها الفريق خلال مجريات المباراة. وأبدى المدير الفني للمريخ اطمئنانه على مستقبل الفريق في ظل وجود هذه المجموعة من اللاعبين. وأضاف انه مسرور بمستوى المدافع النيجيري إديلي اولاميليكان الذي خرج مصاباً خلال مجريات الشوط الأول. وختم النابي حديثه مؤكداً انه من الأهمية وجود لاعبين في الدفاع بمستوى تمبش يتم تطويرهم خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن ان الفريق ينتظره عمل كبير خلال المرحلة القادمة.