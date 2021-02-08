(السوداني) تنشر أسماء الوزراء الجدد

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مساء أمس، أسماء وزراء الحكومة الحديدة، ما عدا التربية والتعليم.

خالد عمر يوسف، وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء.

الفريق إبراهيم يس إبراهيم، وزيراً للدفاع.

الفريق أول عز الدين الشيخ، وزيراً للداخلية.

د. مريم الصادق، وزيراً للخارجية.

د. نصر الدين عبد الباري، وزيراً للعدل.

د. جبريل إبراهيم، وزيراً للمالية.

بثينة دينار، وزيراً للحكم الاتحادي.

نصر الدين مفرح، وزيراً للشؤون الدينية.

ياسر عباس، وزيراً للري.

حمزة بلول، وزيراً للثقافة والإعلام.

عبد الله يحيى، وزيراً للتنمية العمرانية.

الطاهر إسماعيل حربي، وزيراً للزارعة.

علي جدو، وزيراً للتجارة والتمويل.

إبراهيم الشيخ، وزيراً للصناعة.

جادين علي عبيد، وزيراً للطاقة.

محمد بشير، وزيراً للمعادن.

حافظ إبراهيم، وزيراً للثورة الحيوانية.

ميرغني موسى، وزيراً للنقل.

هاشم حسب الرسول، وزيراً الاتصالات.

الهادي محمد إبراهيم، وزيراً للتعاون الدولي.

عمر النجيب، وزيراً للصحة.

تيسير النوراني، وزيراً للعمل.

معتصم أحمد صالح، وزيراً للتنمية الاجتماعية.

انتصار صغيرون، وزيراً للتعليم العالي

يوسف آدم الضي، وزيراً للشباب والرياضة.