تأجيل زيارة بارجتين حربيتين أمريكيتين إلى ميناء بورتسودان

بورتسودان: عبد القادر باكاش

أبلغت مصادر عسكرية سودانية (السوداني) ، تأجيل زيارة بارجتين حربيتين أمريكيتين كان من المفترض وصولها إلى ميناء بورتسودان امس الاثنين في زيارة كان مقرراً لها يومين في إطار تعزيز واستدامة رسالة السلام والصداقة وحفظ امن خطوط النقل والملاحة البحریة بحوض البحر الأحمر وتمتين العلاقة العسكرية في المجالات البحرية بين البلدين، خاصة وأن الزيارة تُعد الأولى للبحرية الأميركية للموانئ السودانية لبدء تعاون عسكري بين واشنطن والخرطوم. وأكدت المصادر أن الإرجاء تم لمزيد من التنسيق بين البلدين، وتوقعت أن تتم الزيارة قريباً لما تمثله من أهمية للبلدين .