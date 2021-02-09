أكثر من (40) ألف طالب يكملون اجراءات التقديم للجامعات

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اقبال كبير للتقديم لمؤسسات التعليم العالي خلال الأيام الماضية، ونوهت إلى أن عملية إجراءات الدفع والتقديم الإلكتروني بدأت من فجر الخميس الماضي، وأكدت أنه بلغ (40827) طالبة وطالبة اكملوا إجراءات التقديم بجميع ولايات البلاد.

وقالت وزيرة التعليم العالي إنتصار صغيرون لدى زيارتها مركز الاستجابة والدعم ( الكول سنتر ) إن التقديم الإلكترونى حقق محاور التواصل بين الدولة والمواطن (الطالب). وأكدت أن مجتمع التعليم العالي و البحث العلمي هو الأقدر على التعامل مع توطين فكر الحكومة الالكترونية.

من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم العالي بروفيسور سامي شريف، انسيابية التقديم بصورة طيبة وقال إنه في حالة تعثر الشبكة يمكن الذهاب إلى أقرب مركز تقديم بكل الولايات البالغ عددها 200 مركز أوضح أنها تعمل عن طريق شبكة (شمس) وقطع بأنها تغطي كافة مؤسسات التعليم العالي وتعمل على تقديم تسهيلات التقديم لجميع الطلاب بقرب اماكن تواجدهم.