إستمرار ماراثون إيقاف طرح السلع للأسواق ومحاذير من ندرة قادمة

الخرطوم : عبيــر جعفر

رصدت ( السوداني) في جولة ميدانية ببعض الأسواق بالخرطوم ، ضعف الحركة التجارية واغلاق معظم المحال التجارية لأسباب عزاها بعض التجار لعدم قدرتهم على البيع في ظل الارتفاع المستمر في الدولار وتوقف معظم الشركات عن البيع وإحجام المواطن عن البيع.

فيما توقفت شركات السكر السودانية المحلية عن البيع منذ فترة ما أحدث ارتفاعا في السكر المحلي لارقام قياسية مع الارتفاع المتسارع في سعر الصرف بالسوق الموازي وانعكس سلبا على حجم المعروض .

واوضح تاجر سكر بالجملة ببحري عيسى الحاج أن هنالك توقفا عن بيع السكر بالاسواق بسبب ارتفاع سعر الصرف بشكل يومي ، مشيرا لندرة في السكر المحلي ، لافتا الى أن معظم التجار توقفوا عن البيع بسبب ارتفاع الدولار لـ (400) جنيه بالسوق الموازي فيما يتراوح سعر الجوال (15-14) الف جنيه لعبوة (50) كيلو، مشيرا لعدم وضوح السياسات الاقتصادية ، مؤكدا أن عجز الحكومة عن ضبط السوق سيؤدي الى المزيد من الانهيار .