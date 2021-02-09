النائب العام يبلغ وفد (الجنائية الدولية) ملاحظات الدولة على مذكرة التفاهم

الخرطوم : السوداني

بحث النائب العام تاج السر الحبر مع وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة نائب المدعي العام جيمس كير باتريك الذي يزور الخرطوم ، مذكرة التفاهم التي تم إرسالها لوزارة العدل والنائب العام والجهات ذات الصلة بالدولة، والتي تتضمن منهجية وأسس التعاون فيما بين حكومة السودان والمدعي العام للمحكمة الجنائية .

وقد أبدى النائب العام بعض الملاحظات حول المذكرة بناء على المناقشات التي دارت بين وزارة العدل والنيابة العامة، وتفهم الوفد تلك الملاحظات وقبولها لتكون المذكرة أكثر ايجابية وتدعم قضية الاتهام بشكل يؤدي الى نتائج تصب في مصلحة أسر الضحايا عند بدء اجراءات سماع الدعوى امام المحكمة الجنائية، وان توقيع المذكرة النهائي يستلزم تشكيل الحكومة الجديدة وبصفة خاصة وزيري العدل والخارجية حتي يتم التوقيع عليها بشكل نهائي.

من جانبه أعرب الوفد أن مهمته تنحصر فقط في محاكمة المتهم علي محمد علي حامد الشهير بكوشيب، وفي هذا الاطار طلب الوفد التعاون فيما بين مؤسسة الادعاء في المحكمة الجنائية ومؤسسة الادعاء في النيابة العامة.

الجدير بالذكر أن اجراءات التحرى تتم مع المتهمين محليا أمام لجنة شكلها النائب العام من ثلاثة رؤساء نيابة مختصين في التحرى في هذا النوع من الجرائم.

و أكد الجانبان في ختام اللقاء أن المبدأ الاساسي هو عدم الافلات من العقاب من خلال محاكمة عادلة تضع في الاعتبار حقوق أسر الضحايا.