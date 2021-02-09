الخرطوم تطالب بضم اطراف دولية ذات وزن لمفاوضات سد النهضة

الخرطوم : السوداني

أكد وزير الري والموارد المائية د. ياسر عباس ضرورة توسيع مظلة الوسطاء لتضم الى جانب الإتحاد الأفريقي، أطرافا دولية ذات وزن، لتدفع بالعملية التفاوضية شبه المتوقفة.

وحذر وزير الري لدى لقائه بسفيري الهند والنرويج كل على حدة ،من اي موقف احادي تتخذه اثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل حتى ومن دون التوصل لاتفاق أو تبادل البيانات.

وكان وزير الري والسفير الهندي قد بحثا أيضاً إلى جانب ملف سد النهضة، العلاقات الثنائية المتنامية بين السودان والهند، وسبل التعاون في مجال مياه الشرب وبناء القدرات و تبادل الزيارات الفنية خاصة، وأن انظمة الري فى السودان والهند تكاد تكون متطابقة من الناحية الفنية.