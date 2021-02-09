(605) ملايين جنيه من الزكاة للأسر الفقيرة بالقضارف

الخرطوم : السوداني

أعلن ديوان الزكاة بولاية القضارف عن تقديم دعم مباشر للاسر الفقيرة بالولاية خلال شهر فبراير بقيمة 605 ملايين جنيه .

وقال امين الزكاة بالولاية الهادي محمد أحمد إن المشروع يأتي في اطار العمل الكبير الذي تقوده الزكاة في سبيل الحد من الضائقة المعيشية التي تمر بها الاسر الفقيرة. وقال إن نصيب بلدية القضارف بلغ (110) ملايين جنيه منه 81 مليون دعم نقدي و(3300) جوال ذرة يتم توزيعها عبر لجان الزكاة القاعدة، مشيرا إلى اهمية هذا المشروع في هذا التوقيت وبعد الجباية التي تحققت في يناير الماضي والتي تجاوزت مليار جنيه.