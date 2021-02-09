برنامج للأمم المتحدة لمساعدة الحكومة للتصدي للإرهاب

الخرطوم : السوداني

تشهد الخرطوم انطلاق فعالية برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الاوربي والسودان لمكافحة الارهاب .

وقال ممثل وزارة الخارجية السفير سيد الطيب لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية بأكاديمية الأمن بالخرطوم امس ، إن الاهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها تصب في سياق ما تتبناه الحكومة السودانية من جهود ترمي الى رفع الوعي وبناء المعرفة وشحذ الهمم لمكافحة الارهاب ووضع الاستراتيجيات والبرامج التي تترجم هذه الآمال إلى واقع ملموس.

وفي رسالة بالفيديو وجّهها إلى المُشاركين، قال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، فلاديمير فورونكوف،إن من المُناسب فقط أن تركّز ورشة العمل الأولى لبناء القدرات في مشروعنا على مُكافحة تمويل الإرهاب، وهو أولوية رئيسية لجدول الأعمال الدولي لمكافحة الإرهاب.

في السياق قال نائب رئيس وفد الاتحاد الاوربي لدى السودان دانيال ويس إن مكافحة الارهاب وتمويله تظل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي التي يأتي في اطارها مشروع شراكة السودان لمكافحة الإرهاب بين الأمم المتحدة والاتحاد الاوربي،