ضرب الصحفيين..العودة إلى العهد القديم!

*حملت صحيفة السوداني(الغراء)،فی صدر عددها الصادر ليوم السبت 6/فبراير الجاري ، خبراً مفاده تعرض الزميل الصحفي(أبا ذر مسعود)، للضرب والركل و الإساءة علی أيدي حراس الوالي موسى مهدي- والي ولاية جنوب دارفور-داخل سوح أمانة حكومة الولاية ، وأمام مرأى ومسمع الوالي و أمين الحكومة و عدد كبير من أعضاء حكومة الولاية حسبما جاء فی الخبر.

*أولا قبل تعليقي وإبداء رأيي علی هذه الحادثة-والتي نرفضها جملة وتفصيلاً-لأي رفيق قلم،لكل قبيلة الإعلاميين،ولا تربطني أي سابق معرفة شخصية بالمعتدى عليه(أبا ذر مسعود)،وهذه الحادثة بمثابة ردة و انتكاسة وسوء منقلب على الثورة نفسها وعلى أهدافها ، فأول ما نادت به الثورة هي الحرية،ومثل هكذا تصرفات تمثل وأد الثورة والالتفاف علی أهدافها ، حتي ولو كانت تصرفات فردية،إلا أننا نرفضها ونرفض كافة أمثال هذه التصرفات فی حق قبيلة الإعلاميين ، فمهما كان حجم الخطأ،لا تبرر هذه الممارسات، وهنالك إجراءات وطرق ووسائل قانونية يمكن اتخاذها ضد الصحفي فی حال إرتكابه خطأ أو وقع فی مخالفة،دون المساس بكرامته.

*مثل هذا المسلك يعيد ذاكرتنا إلی الوراء عهد ما قبل الثورة..والثورة ما قامت إلا ضد مثل هذه الانتهاكات،والتي كان من المفترض ألا تطل علينا من جديد في حكومة ثورة جاءت بدماء الشهداء والمفقودين الذين لا يعلم أحد حتى الآن مصيرهم، ومنهم من يصارع عناء الإصابة والجراح وهم(مصابي الثورة)، وتلك فئة لم يذكرها أي مسؤول حتى الآن.

*هذا الفعل القبيح والمرفوض،إذا ارتكبه أفراد الأمن في مكان نائي وبعيد عن أعين الناس لكنت لم أستغرب منه،لأن جهاز الأمن القديم مازال يعمل بنفس أفراده و اطقمه القديمة ، ولم تجر عليه أي عملية هيكلة و إعادة بناء تجعله يتماشي مع مطالب الثورة ومتسق مع أهدافها ، ولكن ما رفع حاجب الدهشة لدي،وحسبما جاء فی صدر الصحيفة،أن الإعتداء على مقربة من الوالي موسى مهدي وأمام مرأى ومسمع الوالي، بل الجاني هم أفراد حراسته! ولم تشفع كل توسلات المعتدي عليه للوالي بإيقاف هذا الاذى عنه ، ولكن الوالي لم يفعل شيئا!

*إذا كان هذا الوالي هو أحد ولاة حكومة الثورة يقبل بإهانة وذلة أي شخص كان-أمامه-ولم تنفع رجاءات المعتدي عليه،فمن حقنا نتساءل؛من أين أتي هذا الوالي؟هل جاء من رحم الثورة؟وهل اطلع وقرأ كتالوج (أسباب قيام الثورة)؟.

*كان من واجبه-إن كان هو وال يؤمن بالثورة حقا-محاسبة الذين اعتدوا علی اباذر،وإن كان مخطئ علی أفراد حكومته سلك الإجراءات القانونية،ولكن لن نسمح أو نقبل بتقنين قانون الغاب بأن يسود فی هذا العهد الجديد،ونرفض وندين كل الأشكال والأساليب البربرية ونطالب بمحاسبة مرتكبيها.

وأخيراً:

لابد من هيكلة الأجهزة الأمنية حتي تتماشى مع أهداف الثورة.