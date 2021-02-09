كراسي بائعات الشاي.. منع الرسوم يريح الكادحات

الخرطوم: محاسن احمد عبدالله

أعداد كبيرة من النساء اللائي يعملن في مهنة بيع الشاي ابدين ارتياحهن الشديد من القرار الذي اصدره والي الخرطوم أيمن نمر بمنع فرض أي رسوم على كراسي بائعات الشاي والدرداقات، وأشار فيه إلي أن تلك الرسوم تحمل سمة النظام المباد الذي كان يفرض رسوماً على أصحاب الحرف الصغيرة وملاحقة البسطاء وأضاف (لا يجوز أن يستمر الوضع كما هو في ظل حكومة الثورة).

(السوداني) استطلعت عددا من (ستات الشاي) اللائي يمارسن مهنتهن في مناطق مختلفة بشارع النيل الخرطوم وامدرمان ومنطقة السوق العربي، لمعرفة ردة فعلهن تجاه القرار الذي اصدره والي الخرطوم.

(2)

ابتدرت الحديث حول الموضوع مريم عريس التي تعمل بائعة شاي بالقرب من ملاعب الخماسيات بشارع النيل بامدرمان قائلة:( اولا نحمد الله كثيرا ونشكر فضله علي تخفيف المعاناة منا بتلك الرسوم التي كنا نستقطعها من رزقنا وقوت عيالنا ونحن نكتوي بالشمس والنار ،موضحة ظللت اعمل في مهنة بيع الشاي سنوات طويلة لأنني ام لتسعة أبناء اعولهم ووالدهم عامل يومية لا يستطيع توفير احتياجاتنا وأولادي منهم من يشتغل عامل يومية ومنهم طلبة في المدارس ،خلال الفترة الأخيرة اصبح السوق لايغطي معنا بسبب غلاء السكر والفحم نتمى من الحكومة ضبط السوق والأسعار لأننا تعبنا.)

(3)

من جانبها قالت زينب محمد حامد التي تعمل بالقرب من رفيقتها في المهنة مريم بأنها سعيدة بالقرار الذي سيخفف عنهن بعض الشيء ويمكن الاستفادة من الرسوم التي كانوا يدفعونها للمحلية،مشيرة الي معاناتها بأنها ام لعدد ثمانية أطفال تكابد لتربيتهم وتسكن بالايجار اضافة لمعاناتها مع الغلاء الشديد خاصة في اسعار السكر والشاي والفحم ،فيما طالبت المسؤولين في الدولة بان يحسوا معاناتهن ويساعدوهن)

(4)

عبرت الحاجة فاطمة مساعد تعمل بائعة شاي بمنطقة السوق العربي بالخرطوم عن فرحتها بقرار الوالي،مشيرة الى معاناتها وعدد من السيدات من الرسوم التي كانت تفرضها عليهن المحلية ،مؤكدة التزامهن بالاشتراطات الصحية بارتداء الكمامات بجانب حرصهن علي نظافة المكان وعدم اغلاق الشوارع.

(5)

فيما أكدت هدى عبدالباقي بأنها ظلت تعمل لسنوات طويلة في مهنة بيع الشاي وأنها عانت كثيرا من ظلم النظام السابق بسبب الظلم الذي كان يقع عليهن والأسلوب المهين الذي كان يمارس عليهن ب(الكشات) ورفع معدات شغلهن في الدفار ونقلها لحوش المحلية وعدم الإفراج عنها إلا بدفع رسوم،مؤكدة بأنها سعيدة بحكومة الثورة لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن كاهل المواطن البسيط.

(6)

من جانبه شدد والي الخرطوم على أن هذه التوجيهات واجبة النفاذ وتم حسمها خلال مناقشات إعداد موازنة حكومة الثورة دعماً لذوي الدخل المحدود.

ووجه نمر بالالتزام بالاشتراطات الصحية واستخراج الكروت الصحية والمحافظة على صحة البيئة والنظافة واستخدام السلات لوضع النفايات كما يجب مراعاة عدم قفل الممرات ومداخل مواقف المواصلات ومساعدة السلطات المختصة في المحافظة على النظام والأمن والسلامة.