تظاهرات بنيالا والشرطة تطلق النار والغاز المسيل للدموع

نيالا: محجوب حسون

اندلعت تظاهرات بنيالا لليوم الثامن على التوالي، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في الهواء لمنع المتظاهرين من الدخول لسوق نيالا الكبير.

وأغلقت القوات النظامية كل الطرق المؤدية إلى داخل نيالا خوفاً من تدخل النازحين بأطراف المدينة الى داخلها. وفي الوقت الذي هتف فيه المتظاهرون بالهتاف “الليلة مابنرجع إلا السعر يرجع”.. وكان بلغ سعر الخبز ١٥ جنيهاً وجوال السكر ١٧ ألف جنيه وباغة الزيت ١٥ الف جنيه. وبدأت التظاهرات الليلية امس بحرق اللساتك وتتريس الطرق، فيما تحرك الوالي موسى بصعوبة تحت حراسة مشددة من الدعم السريع.