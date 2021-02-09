يضم نخبا من النجوم (ذكريات لا ينقصها الشك).. مسلسل إذاعي يعرض خلال الشهر الفضيل

الخرطوم: تفاؤل العامري

سجلت الممثلة الشابة سوهندا أبوبكر ضمن نخبة من نجوم الدراما مسلسل إذاعي يعرض خلال شهر رمضان يحمل اسم (ذكريات لا ينقصها الشك) من تأليف محمد علي مخاوي وإخراج د.اديب احمد ويشارك عدد من النجوم من بينهم محمدعبدالرحيم قرنين، طارق علي، سميرة مسعود وآخرون ويعتبر المسلسل الاذاعي الثاني للممثلة الشابة سوهندا أبوبكر التي عرفت بـ(بنت الزين) العمل الذي وجد نجاحا كبيرا برفقة قتادة.

وقالت سوهندا لـ(السوداني) انها تعشق العمل الدرامي والمسرحي وأنها شاركت بعدد من الاعمال من بينها نشرة نسوان التي بثت علي قناة الخرطوم وغيرها من الأعمال الدرامية.