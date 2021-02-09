جبريل إبراهيم: لن يغمض لنا جفن حتى نقضي على صفوف الخبز ونوفر الدواء

الخرطوم: السوداني

قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم، إن تكليفه بحقيبة المالية في الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد مهمة عسيرة، وتابع: “لكننا نعول على توفيق الله أولاً، ثم على أرضنا المعطاءة، وتعاون شعبنا بكل قطاعاته، وشركائنا الاستراتيجيين في المحيطين الإقليمي والدولي لوضع اقتصادنا في مساره الصحيح”.

ومضى جبريل في تغريدة له على حسابه في تويتر، قائلاَ: “لن يغمض لنا جفن حتى نقضي على صفوف الخبز والمحروقات ونوفر الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه. تعاون شعبنا وسلوكه المعبر عن وطنيته وإيثاره للآخر، ركن أساسي لإنجاز هذه المهمة في أقرب وقت”.

وأشار جبريل إلى أن استقرار اقتصاد البلاد ونموه مصلحة ليس لأهل السودان فقط، ولكن ايضا لاقتصادات الإقليم والعالم، مضيفاً أن العشم في تعاون رجال الأعمال في القطاع الخاص اللا محدود وبروح وطنية خالصة، لننتشل اقتصاد البلاد معا مما آل اليه.