في سابقة تعد الاولى من نوعها إقتحام إتحاد فن الغناء الشعبي وتسليمه للجنة الجديدة بواسطة الشرطة

الخرطوم : سعيد عباس

بحسب الخطاب الوارد من مسجل عام الجمعيات الثقافية والفنية بوزارة الثقافة والاعلام الى رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي محمود على الحاج والقاضي بعملية تسليم وتسلم بين الادارتين الجديدة برئاسة كمال ترباس والقديمة برئاسة الفنان محمود علي الحاج الذي تغيب عن عملية التسليم والتسلم فتم تشكيل لجنة امنية وفق النظم والصلاحيات المعمول بها في قانون مسجل عام الجمعيات، فكانت سابقة تعد الاولى من نوعها لتسليم إتحاد فن الغناء الشعبي بواسطة قوة مدججة بالسلاح وفق النظم واللوائح والصلاحيات الممنوحة لها (السوداني)كانت حاضرة لتك الاحداث في حينها فخرجت بالحصيلة التالية :-

ترباس : نهدف لخلق جو ديمقراطي نزيه ينصف الجميع

التقينا اولاً الرئيس المنتخب من قبل الجمعية العمومية كمال ترباس فقال (إستلمنا بحمد الله دار اتحاد فن الغناء الشعبي والحمد لله وسنعمل جادين على مسألة توحيد الصفوف وفتح الباب واسعاً لجميع الأعضاء للمشاركة من أجل رفعة وتطور فن الغناء الشعبي وستكون الفرص متساوية للجميع دون فرز او تمييز او إقصاء في جو ديمقراطي نزيه ومعافى

القلع عبد الحفيظ : سنقوم بالاستفسار قانونياً عن كل شئ ناقص بالإتحاد بعد التسليم

اما الأمين العام للاتحاد الفنان القلع عبد الحفيظ فقد قال معلقاً على الموضوع : كنا نريد ان نستلم الاتحاد وسط جو اخوي وحبي معافى وعلي محمود يعتبر احد اخواننا الكرام ولكنه رفض الإمتثال لقرار الجهات المختصة بشأن التسليم والتسلم ، وكنت اود ان يكون التسليم والتسلم بصورة سلسة تساعد على رتق النسيج الاجتماعي داخل الدار وإشاعة الود والمحبة بين الاعضاء وان نكون يداً واحدة تعمل على رفعة الإتحاد ، اما بخصوص ما تسلمناه فقد وجدنا معظم الاشياء موجودة عدا بعض الاشياء الصغيرة واذا اتضح لنا ان هنالك نقصا او فقدان لمكتسبات الدار سنحاول ان نستفسر عن ذلك بصورة قانونية .

الامين البنا : إستلمنا بالقانون والشرطة

من جانبه قال الفنان الأمين البنا : إستلمنا بحمد الله داراتحاد فن الغناء الشعبي باعتبارنا لجنة منتخبة شرعاً وقانوناً من قبل الجمعية العمومية لفن الغناء الشعبي . وقد كان ذلك بالقانون الذي منحنا تلك الصلاحيات عبر صناديق الاقتراع ، وكان ذلك بحضور مكتب مستشار المسجل العام بجانب افراد الشرطة واكثر من 15 عضو من المجلس الجديد ونحمد الله اننا لم نجد شيئا ناقصا وهذا الاتحاد ملك عام لجميع اعضائه دون حكر او محاباة لطرف على آخر حتى اخواننا في المجلس القديم اذا ارادوا ان يشاركوا معنا فمرحبا بهم فالدار مفتوحة وقلوبنا مفتوحة من أجل تقدم ورفعة فن الغناء الشعبي فنحن لا نحمل غبن او حقد تجاه اي شخص ولا نشخصن القضايا وفي هذه السانحة اشكر كل اعضاء المجلس القديم عامة دون فرز.

الفنان عادل فضل الله : محمود علي الحاج دكتاتوري وحول الاتحاد لمصلحته الخاصة

وشن الفنان عادل فضل الله هجوما على الاتحاد السابق وقال : نحمد الله اننا استلمنا من محمود علي الحاج ذلك الرجل الدكتاتورالذي حول النادي لمصلحته الخاصة وابعد خيرة فناني الغناء الشعبي وطردهم فقد رفض وجود ترباس والقلع عبد الحفيظ والامين البنا وحسين شندي و جمال النحاس وهؤلاء قمة الفن الشعبي، و رفض تسليم النادي حتى بعد قرار الجهات المختصة بالإضافة الى انه حول النادي لمصلحته الخاصة ، وكان يؤجر النادي بخمس آلاف ثم ثمانية آلاف ولذلك ليس من السهل عليه ان يترك النادي لأنه استثمار بالنسبة له ونحن نعلم اي قرش دخل الاتحاد وسعداء جداً ومبسوطين لذلك اليوم التاريخي الجميل فقد كان محمود شخصاَ دكتاتورياً بحق وحقيقة فهو لا يستشير احد فكان الرئيس والخفير والمدير السكرتير والاداري فنحمد الله على الجمعية العمومية التي اراحتنا منه بكل اخفاقاته الكثيرة

جمال النحاس : اُستبعد محمود لاخفاقاتة الكثيرة

وادلى الفنان جمال النحاس بدلوه وقال :هذا يوم تاريخي ومشهود لفن الغناء الشعبي وانتصار الديمقراطية بواسطة الجمعية العمومية ولو لم يكن هنالك اخطاء لما اجمعت عليه الجمعية العمومية ونتمي فتح صفحة جديدة تسهم في ترقية وجدان المواطن السوداني ، كما قال الفنان الرشيد اتحاد فن الغناء الشعبي يتم تسليم الراية فيه لجيل بعد جيل اما محمود فقد قام بتشريد الفنانين وقام بتحويل النادي للدخل الخاص واتي بشباب يعملون دون اي ضوابط تشبه اهل فن الغناء الشعبي