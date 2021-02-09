Bank of Khartoum Visa Card

انفلات أمني بسوق نيالا والشرطة تحاول تفريق المتظاهرين

أخبار السودان
By alsudani 0



نيالا: محجوب حسون

المتظاهرون بنيالا يحرقون عربتين لشرطة مكافحة الشغب وآخرون يسرقون الجزء الشرقي من سوق نيالا حيث تواجد السكر والدقيق وضروريات الحياة وديوان الزكاة بنيالا، فيما استخدمت الشرطة إطلاق الأسلحة الثقيلة في الهواء لتفريق المتظاهرين.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.