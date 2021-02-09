انفلات أمني بسوق نيالا والشرطة تحاول تفريق المتظاهرين







نيالا: محجوب حسون

المتظاهرون بنيالا يحرقون عربتين لشرطة مكافحة الشغب وآخرون يسرقون الجزء الشرقي من سوق نيالا حيث تواجد السكر والدقيق وضروريات الحياة وديوان الزكاة بنيالا، فيما استخدمت الشرطة إطلاق الأسلحة الثقيلة في الهواء لتفريق المتظاهرين.