بعثته غادرت لجنوب إفريقيا الهلال يعتلي صدارة الممتاز بامتياز

الخرطوم : السوداني

نجح الهلال في الترقي لصدارة الدوري الممتاز عقب فوز الفريق المستحق على الأهلي الخرطوم بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين امس الاثنين بملعب الخرطوم، وقدم الفريقان مباراة رفيعة المستوى خاصة الهلال الذي فرض سيطرته على (الفرسان). ونجح إبراهيما انداي في تسجيل هدف السبق لصالح الهلال مستفيدا من عكسية الماكوك نزار حامد مسجلا أول أهدافه بشعار الهلال بضربة رأسية، وعزز الهلال من تقدمه بإضافة الهدف الثاني بواسطة الغربال محمد عبد الرحمن الذي تلقى تمريرة محسنة من ولاء الدين خضر بوجبا، وعاد اللاعب نفسه لإضافة الهدف الثالث لصالح الهلال في شوط اللعب الثاني مستفيدا من الكرة العكسية التي وصلته من الجهة اليمنى، بالنتيجة وصل الهلال للنقطة رقم (18) متصدرا الترتيب بفارق النقاط عن المريخ.

ولعب المدير الفني لفريق الهلال مباراة الأمس أمام الأهلي الخرطوم بتشكيلة تكونت من

محمد النور أبوجا في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين إلى اليسار ، السمؤال ميرغني ، محمد أحمد أرنق ، واتارا وفارس عبدالله، فيما لعب في خط الوسط كلا من نصرالدين الشغيل، والي الدين الخضر بوغبا، وتواجد نزار حامد في خانة صانع الألعاب فيما دفع في المقدمة الهجومية بالثلاثي إبراهيما نداي وأباذر عبد المنعم (ميسي) ومحمد عبدالرحمن (الغربال).

هذا وينتظر أن تغادر بعثة الهلال فجر اليوم إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت المقبل في افتتاح مباريات الفريقين في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.