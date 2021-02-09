الأزرق يُجري ثلاثة تدريبات بملاعب جامعة بريتوريا

أكد السيد حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال أنه تمكّن من حجز ملاعب جامعة بريتوريا لتحتضن تدريبات الهلال بجنوب أفريقيا إستعداداً لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في افتتاح مباريات الفريقين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا ، حيث سيخوض الهلال ثلاثة تدريبات متتالية بملاعب الجامعة ، أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس قبل أن يخوض تدريبه الختامي يوم الجمعة بالملعب الذي سيستضيف المباراة، ويتواجد ملعب المباراة بجوار فندق (بروتيا هوتيل) الذي ستحل فيه بعثة الهلال، وأوضح الجنرال حسن الذي غادر كوفد مقدمة لبعثة الأزرق أن ملعب المباراة يمكن الوصول إليه مشياً بالأقدام نظراً لقُرب المسافة، موضحًا في حديثه للموقع الرسمي للنادي أنه وقف على جاهزية ملاعب جامعة بريتوريا، لافتاً إلى أن الجامعة بها (١٠) ملاعب جاهزة لإستضافة التدريبات والمباريات، مبيناً أن ملاعب الجامعة تعتبر من أجمل وأفضل الملاعب من كل النواحي.