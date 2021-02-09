الشرطة القضارف يسخر من شكوى طرمبيل

قلل عضو مجلس إدارة نادي الشرطة القضارف عمار الضو من إدعاء نادي الهلال الخرطوم والشكوى التي تقدم بها لمخالفة تسجيل اللاعب عمر موسى كلدان الشهير بـ “عمر طرمبيل” وعدم مطابقة تسجيله بالسستم وقال الضو إن نادي الشرطة منظومة كروية وإدارية تعمل وفق تنسيق متكامل. وكشف بأن اللاعب عمر طرمبيل إنضم إلى الشرطة قادما من نادي الخرطوم الوطني بعد أن كان معارا لنادي هلال الفاشر وتمت المخالصة بين اللاعب من نادي الخرطوم الوطني وليس هلال الفاشر وتم انضمامه بعقد احتراف لمدة عامين وكشف بأن هنالك معلومات تحصل عليها نادي الهلال من نادي صديق للايحاء بعدم صحة مشاركة طرمبيل. وأبدى الضو استغرابه لخطوة الهلال في تقديم شكوى مضللة و بدون مسوغات قانونية يستند عليها وقال فرضنا أنفسنا وقدمنا مستوى مميزا وكنا اقرب للانتصار.