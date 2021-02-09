المريخ ينهي أزمة لاعبه اليوغندي

قام رئيس نادي المريخ عبر مكتبه بأوغندا بتسليم نادي الضرائب الأوغندي إضافة لنجم الفريق سعيدي شونيه مستحقاتهم المالية وتسلم النادي منهم إيصال إستلام مالي. وجمعت مكالمة هاتفية بين رئيس النادي والنجم الأوغندي أكد خلالها جاهزيته لمباراة الأهلي المصري، مبيناً انه ظل منذ عودة المنتخب الأوغندي من مشاركته في شأن 2020م بالكاميرون ظل في حالة تدريبات مستمرة، وكان رئيس نادي المريخ آدم سوداكال قد تكفل بصفقة الأوغندي سعيدي شونيه. الجدير بالذكر كذلك تكفل رئيس النادي بضم النيجيري إديلاي الذي تسلم فور وصوله وتوقيعه على العقد مستحقاته المالية من رئيس نادي المريخ، وكان النادي قد تعاقد خلال فترة الإنتقالات الحالية مع خمسة لاعبين أجانب تكفل بضم ثلاثة منهم رئيس النادي الفخري معالي الأستاذ أحمد التازي وهم داريين ماتوكس الجمايكي والنيجيري توني أدجو والكاميروني باسكال إيبوسي.