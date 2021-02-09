المريخ ينازل الشرطة القضارف اليوم

الخرطوم : السوداني

يعود المريخ إلى الدوري الممتاز اليوم الأربعاء حيث يتطلع لمصالحة جماهيره والعودة من جديد لسكة الانتصارات على حساب ضيفه الشرطة القضارف في المباراة التي ستجرى بملعب استاد الخرطوم.

ولن تكون مهمة المريخ أمام الشرطة سهلة إذ أن الأخير يدخل اللقاء بطموحات عالية بعد أن تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الماضية أمام الهلال.

وينتظر أن يدفع مدرب المريخ نصر الدين النابي بتشكيلة مكونة من منجد النيل إلى جانب النيجيري اديلي بالإضافة إلى أمير كمال وكرنقو وطبنجة عطفا على التاج يعقوب وضياء الدين محجوب إلى جانب المهاجم المتألق الجزولي نوح بالإضافة إلى النيجيري طوني الذي ينتظر أن تكون مباراة اليوم الظهور الأول له.

وبالمقابل سيجد مدرب الشرطة القضارف الكابتن محمد الطيب نفسه أمام اختبار عسير أمام المريخ وينتظر أن يستفيد من خبرات لاعبيه بقيادة علي جعفر وسفاري إلى جانب فتحي قمرة وبقية اللاعبين.