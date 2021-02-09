حمدوك يُعيد تشكيل مكتبه

الخرطوم: السوداني
قرر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الشروع في إعادة تشكيل مكتبه، تماشياً مع التشكيل الوزاري الجديد وإيفاءً باستحقاقات المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا.
الخرطوم: السوداني
قرر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الشروع في إعادة تشكيل مكتبه، تماشياً مع التشكيل الوزاري الجديد وإيفاءً باستحقاقات المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا.
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وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، يبحث مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، العلاقات الثنائية والإقليمية والتعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والدفاع، وذلك في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة.
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