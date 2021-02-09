حمدوك يُعيد تشكيل مكتبه

الخرطوم: السوداني

قرر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الشروع في إعادة تشكيل مكتبه، تماشياً مع التشكيل الوزاري الجديد وإيفاءً باستحقاقات المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا.