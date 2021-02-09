لمنع تسرُّب التلاميذ من المدارس شركة شاتيك تطلق مشروعاً لإفطار التلاميذ الفقراء

الخرطوم: السوداني

وقعت شركة شاتيك لخدمات الفندقة والسياحة المحدودة ومنظمة صباح السودان اليوم بمقر الشركة، على اتفاقية لمشروع إطعام (4) آلاف تلميذ من الفقراء بمدارس ولاية الخرطوم.

وقال المدير العام للشركة المهندس حازم محيي الدين، إن أهداف المشروع هو المساهمة في تخفيف بعض أعباء الأسر السودانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان من تعقيداتٍ اقتصاديةٍ، وارتفاع في رسوم المدارس والترحيل وغيرها، مشدداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص حتى نستطيع تغطية كافة ولايات السودان، موضحاً أن حجم العمل كبير ويحتاج الى تضافُر الجهود ذات الصلة، موضحاً أن فكرة المشروع أن توفر الشركة الوجبات للتلاميذ وهي شركة مُختصة في مجال الأطعمة وحاصلة على شهادة الآيزو في الجودة، وأن تعمل منظمة صباح السودان على التوزيع واختيار المدارس المُستهدفة حسب الأولوية التي تراها المنظمة.

ولفت حازم إلى ملاحظتهم مع إدارة هذه المدارس بعد توفير الوجبة بأنّ التسرب المدرسي قلّ بنسبة كبيرة منذ اليوم الأول إلى آخر الامتحانات، مما شجّعهم على مواصلة المشروع، وكشف حازم عن جانب إنساني مهم، قائلاً إنّ بعض الطلاب يحملون الوجبة ويذهبون بها إلى أسرهم حتى يستطيع إخوتهم مشاركتهم الوجبة معهم، مُوضِّحاً أن ذلك حزّ في أنفسهم جداً وجعلهم يُضاعفون من تقديم الوجبة لهؤلاء التلاميذ مِمّا دَعاهم لتقديم الوجبة المدرسية للطالب ووجبة أخرى لإخوته يحملها إلى أسرته، وكشف حازم أن المشروع وصل بحمد الله إلى تغطية (4) آلاف تلميذ وسيرتفع العدد في مقبل الأيام القادمة.

من جانبها، قالت رئيسة منظمة صباح السودان للتنمية رحاب محمد علي محمد، إن المشروع ينفذ في المدارس بمعيار نسبة الفقر في هذه المدارس والتي حددتها بنسبة ٦٠%، مشيدةً بالدعم الكبير الذي وفرته لهم شركة شاتيك عبر المسؤولية المجتمعية للشركة، والتي اختارت هذه الشريحة المُهمّة في المجتمع، وقالت: لا بد للقطاع الخاص أن يحذو حذو هذه الشركة في هذا المشروع، مشيدة بالدورات التدريبية الي أقامتها الشركة للمتطوعين، خَاصّةً أنّ الشركة مختصة في مجال الأطعمة وحاصلة على شهادة الآيزو في الجودة.