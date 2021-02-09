أمريكا تحث السودان بالإسراع في إنشاء المجلس التشريعي

السوداني: وكالات

حثّ متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة الانتقالية السودانية التي يقودها المدنيون، بعد تشكيل مجلس الوزراء الجديد، بالإسراع في إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي والمؤسسات المدنية الأخرى بحسب ما دعا إليه الإعلان الدستوري السوداني لعام 2019.

‏وأشار المتحدث في تعليق خاص لقناة الحرة إلى أن الحكومة الجديدة تضم أعضاءً من المعارضة السابقة للحكومة؛ بما يتماشى مع جهود الحكومة الانتقالية؛ بقيادة مدنية لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.

‏وأعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية جوبا للسلام وترحب بالخطوات التي آلت إلى تشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع السودان.

وتوقع المتحدث الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أن “يعمل مجلس الوزراء الجديد سوياً تحت قيادة رئيس الوزراء حمدوك على تنفيذ الإصلاحات وتعزيز المؤسسات اللازمة للوفاء بالمطالب المُعلنة بوضوح للشعب السوداني من أجل السلام والحرية والعدالة”.