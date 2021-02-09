وزير يتقدم باستقالته قبل أداء القسم

الخرطوم: السوداني

أعلن المرشح لوزارة التنمية الاجتماعية معتصم احمد صالح تقديم استقالته عن المنصب بخطاب مكتوب لرئيس الوزراء .

وكان معتصم احمد صالح، قد تم إعلان اسمه ضمن التشكيل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأعلنت حركة العدل والمساواة فور ظهور اسم معتصم، أن الوزير الذي ورد اسمه بالقائمة لا يمثلها، وأدت الضغوط ليتقدّم الوزير باعتذار مكتوب لرئيس الوزراء عن تولي المنصب.

وكانت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، قد أعلنت أن معتصم أحمد صالح لا يمثل الوزارة، وطالبت رئيس الوزراء بإعلان ممثل الحركة وزيراً للتنمية الاجتماعية.