د. حمدوك يتلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

الخرطوم: السوداني

تلقّى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن. وعبّرَ وزير الخارجية الأمريكي خلال المكالمة عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية بالبلاد، مُشيداً بدور قادة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

وأكّد بلينكن في أول مكالمة هاتفية له مع رئيس الوزراء بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية الصارم بدعم التحول الديمقراطي بالبلاد والإيفاء بكامل استحقاقاته، مُبيَّناً استمرار دعم حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، وخصوصاً الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات.

من جانبه، تقدَّم رئيس الوزراء لوزير الخارجية الأمريكي بتهانيه على توليه المنصب الجديد، مؤكدَّاً على حقيقة أن العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت عهداً جديداً ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي، مُبيَّناً عن تطلُّع الحكومة السودانية للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنقطة.