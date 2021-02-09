المريخ يستمر في مُسلسل التعادُلات أمام الشرطة

الخرطوم: السوداني

تَعَادَلَ المريخ أمام ضيفه الشرطة القضارف دون أهدافٍ في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز مساء اليوم.

ولم يُقدِّم الأحمر المردود الفني المُتظر في المباراة، حيث فشل في الوصول إلى مرمى الشرطة القضارف الذي قدم لاعبوه مردوداً فنياً طيباً في المباراة، وتعاملوا بتكتيك دفاعي لم يخلُ من الهفوات التي لم يستغلها لاعبو خط المقدمة بقيادة سيف تيري ومحمد عباس بالإضافة إلى البديل عزام.

ودفع مدرب المريخ النابي بتشكيلة ضمت أحمد عبد العظيم إلى جانب أمير كمال، اديلي، طبنجة (أحمد آدم)، كرنقو، ضياء محجوب، وجدي والجزولي نوح، ودخل في الشوط الثاني كل من بكري وعزام عادل.

وبالنتيجة رفع المريخ رصيده إلى ١٩ نقطة، بينما أصبح الشرطة القضارف بـ٧ نقاط.