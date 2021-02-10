إعفاء الشيخ الخضر وجميع أفراد طاقم مكتب حمدوك

الخرطوم: عطاف محمد مختار

علمت (السوداني) أن قراراً قد صدر؛ من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بإعفاء جميع مستشاري رئيس الوزراء، وطاقم مكتبه، ومديري الوحدات، عقب تقدمهم باستقالاتهم، وفقاً لمقترح دفع به كبير مستشاري رئيس الوزراء؛ الشيخ الخضر، وذلك في الاجتماع الذي عقده د. حمدوك مع مستشاريه وطاقم مكتبه أمس، على أن يسلم أفراد الطاقم العهد والملفات التي بطرفهم خلال أسبوع واحد إلى رئيس الوزراء.

وعلى صعيد متصل تم قبول مقترح يقضي بالإبقاء على بعض العاملين لتسيير مهام المكتب، إلى حين إعادة تشكيل طاقم المكتب الجديد، ومن المرجح أن يبقي د. حمدوك على بعض الموظفين القدامى في الطاقم الجديد.

وقالت مصادر مطلعة، ل (السوداني) إن الفترة الماضية شهدت تبايناً في الآراء بين عدد من العاملين بمكتب حمدوك؛ حول كيفية تسيير العمل في بعض الملفات، وإلى من تتبع صلاحية تنفيذها، الشيء الذي أدى إلى حدوث تقاطعات ومشادات بين العاملين في المكتب، وصلت درجة التنازع على تقديم المؤتمرات الصحافية لرئيس الوزراء؛ بما فيها المؤتمر الأخير المتعلق بإعلان الحكومة، مما أدى لاسناد تقديمه لوكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد.

وصدر مساء أمس بيان مقتضب من مكتب د. حمدوك جاء فيه: “تماشياً مع التشكيل الوزاري الجديد، وإيفاءً باستحقاقات المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، قرر دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الشروع في إعادة تشكيل مكتبه”.

وطالبت داليا الروبي، في الإجتماع بمنحها مهلة أطول، كي تستطيع تسليم ملفاتها، كون هذه الملفات مرتبطة بمشاريع بين الحكومة وبعض منظمات الأمم المتحدة، وأنها لا تستطيع تجهيز عهدتها بين يوم وليلة.

من جانبه طالب مساعد كبير مستشاري رئيس الوزراء د. أمجد فريد بأن يقدم الجميع تقاريرهم الختامية إلى الشيخ الخضر، الشيء الذي رفضه الخضر، وقال قرار الإعفاء يشمله، لذلك لا يمكنه قبول ذلك الطلب.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لطاقم مكتبه، على جهودهم المقدرة بالعمل بصحبته، في فترة حرجة من تاريخ البلاد، بذلوا فيها كل قدراتهم وإمكانياتهم لخدمة البلاد وانجاح الفترة الإنتقالية.

يذكر أن أبرز مستشاري وطاقم مكتب رئيس

الوزراء يتكون من: كبير المستشارين الشيخ الخضر، ومدير المكتب علي بخيت، والسكرتير حاتم قطان، والمستشار الاقتصادي د. آدم حريكة، والمستشار الإعلامي فايز السليك، والمستشار المنتدب من الأمم المتحدة د. محمد منعم منصور، والمستشارة المنتدبة من الأمم المتحدة د. عائشة البرير، ومستشار السلام د. جمعة كندة، وسكرتيرة مكتب الرئيس أماني عاطف، والسكرتير الصحفي البراق النذير الوراق، ومسؤولة إدارة الإعلام داليا الروبي، وأمجد فريد، وناتاليا يعقوب، وأحمد شموخ”.