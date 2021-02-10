هروب (17) ألف تلميذ من المدارس الخاصة إلى الحكومية

الخرطوم : وجدان طلحة

كشفت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن عودة أكثر من (17) ألف طالب من التعليم الخاص إلي الحكومي، (12) ألف منهم في العام الماضي، وتوقعت إرتفاع العدد خلال الأيام القادمة.

وأشارت الوزارة إلى أن محليات شرق النيل وجبل أولياء وأمبدة أكثر المحليات رغبة في العودة للتعليم الحكومي.

وقال مديرة إدارة شؤون التلاميذ بمرحلة الأساس “الخزين بكري الخزين” في تصريح صحفي أمس (الثلاثاء)، قال يوجد إقبال كبير على التعليم الحكومي، وأضاف جرى تحويل أكثر من (12) ألف طالب منذ العام الماضي، وتحويل أكثر من (5) آلاف تلميذ من الخاص للحكومي في شهر فبراير الجاري.