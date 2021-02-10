احتجاجات طلابية ببورتسودان لإنعدام الخبز والمواصلات

بورتسودان : عبدالقادر باكاش

تظاهر المئات من طلاب وتلاميذ مدارس بورتسودان أمس احتجاجا على انعدام الخبز والمواصلات. ونظم الطلاب مسيرات سلمية من مختلف أحياء المدينة إلى مكتب والي والي البحر الأحمر.

واستقبل الوالي “عبدالله شنقراي” ومدير التعليم بالولاية “تاج السر هداب” مسيرات الطلاب وأشاد الوالي بسلمية الوقفة الطلابية، مؤكداً مشروعية المطالبة بالحقوق وحرية التعبير وأوضح للطلاب والطالبات المحتجين الملابسات التي صاحبت توقف بعض المخابز خلال يوم أمس مقراً بالخلل الداخلي الذي صاحب قضية الخبز. متعهداً بحل مشكلة أصحاب المخابز.

ووجه الوالي بمدير العام قطاع التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر الأستاذ السر هداب برفع تقرير مفصل عن بعض المدراس الثانوية من ناحية البيئة المدرسية التي اشتكى منها الطلاب بمدراس محددة.