معتمدية اللاجئين: تكدس 50٪ من اللاجئين بالمعابر الحدودية

الخُرطوم : اليسع أحمد.

كشف مُساعد معتمد اللاجئين بالولايات الشرقيةـ كسلا، “السر خالد” عن مشاكل ومعوّقات تحول دون تنفيذ عدد من المشاريع للاجئين الإثيوبيين بالمعسكرات أبرزها التمويل.

وقال خالد في تصريح خاص لـ(السوداني) إنّ أعداد تدفُّق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من حرب إقليم التيغراي للبلاد عبر المعابر الحدودية بلغت (68) ألف لاجئ، وأكَّد ترحيل 50٪ فقط بسبب عجز التمويل، منهم 20 ألف بمعسكر أم راكوبة، و 14 ألف بمعسكر الطنيدبة ليتكدس المتبقي بالمعابر ، وطالب الأمم المتحدة والمنظمات العالمية بتوفير التمويل لاستئناف عملية الترحيل، ونوّه إلى أن المبلغ المطلوب توفيره للاجئين خلال 6 أشهر من قبل المنظمات يُقَدَّر بحوالي 160 مليون دولار، مُشيراً إلى منحهم قطعة أرض تبلغ مساحتها كيلومترا مُربعا من قبل حكومة ولاية القضارف امتداداً لمعسكر الطنيدبة بمنطقة أبرخم بمحلية المفازة.