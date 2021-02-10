والي كسلا لـ(السوداني): أنا لم أهرب

الخُرطوم: اليسع أحمد

أكَّد والي ولاية كسلا الطيب محمد الشيخ، استقرار الأوضاع الأمنية بولايته ، وقال إن أحداث أمس الأوّل هي احتجاجات للمزارعين بسبب شُح في الوقود الزراعي وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أسفرت عن إغلاق كوبري القاش.

وأوضح الشيخ في تصريح خاص لـ(السوداني) أنه ذهب لمطار الولاية لاستقبال وزير الخارجية الفنلندي، وسفير الاتحاد الأوروبي، وممثل وزارة الخارجية بالبلاد لمناقشة قضايا اللاجئين الإثيوبيين بمعسكرات البلاد، ونوّه إلى أنهم في طريقهم لأمانة الحكومة تفاجأوا بالاحتجاجات، الأمر الذي دعاهم ليتخذوا طريقاً آخرَ، نافياً هروبه من المحتجين، مُشيراً إلى جلوسه مع ممثلين للمزارعين ووصولهم لحلول عاجلة لمشكلتهم.