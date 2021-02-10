الدبلوماسية الروسية.. يوم الدبلوماسيين

لدى الدبلوماسية الروسية تقاليد عريقة تمتد لعدة قرون، ففي كل عام في العاشر من فبراير يقوم الدبلوماسيون الروس بالاحتفال بيومهم المهني – يوم الدبلوماسيين – للاحتفاء بذكرى إنشاء الخدمة الدبلوماسية الروسية في العام 1549. هذا اليوم التذكاري الذي لم يمض على تحديده الكثير من الزمان (في العام 2002) هو يوم ذو اتصال مع التاريخ الروسي وإنشاء روسيا لأول مكتب علاقات خارجية – قسم السفراء (او “بوسولستفي بريكاز” بالروسية) وعلى حسب السجلات الرسمية فان أول قسم علاقات خارجية أنشئ من قبل الإمبراطور ايفان الرابع في العاشر من فبراير من العام 1549.

لكن بالطبع، إن التقاليد الروسية في العلاقات الخارجية تعود الى ما قبل ذلك.

فعلى سبيل المثال فإن “اتفاقية السلام والحب” بين روسيا القديمة والبيزنطيين، تم التوقيع عليها في العام 860، كذلك مبعوثو الإمارات الروسية كانوا ضيوفا متكررين في ولايات أوروبا في العصور الوسطى.

ولكن في القرن السادس عشر وبعد تشكيل الدولة الروسية المتحدة، أصبح وجود قسم دبلوماسي يقوم بمهام السياسات الخارجية أمرا حيويا وفي العام 1549 أصبحت الخدمة الدبلوماسية جزءاً داخليا من إدارة الدولة الروسية ولها مقامها الخاص.

ان قسم السفراء قام بإدارة السياسة الخارجية الروسية بنجاح خلال فترة القرنين السادس عشر والسابع عشر (وكانت أول بداية لمهمة دبلوماسية روسية دائمة في القرن السابع عشر). في الأعوام 1718 – 1720 بدأ التحول المتدرج على يد الإمبراطور بيتر الأعظم، لتصبح زمالة العلاقات الخارجية.

سار هذا في نفس المسار الذي كان ابان ظهور الإمبراطورية الروسية ووضع روسيا كقوة أوروبية ضخمة. ان كوكبة الدبلوماسيين اللامعين في الزمالة كانت الواضع للقواعد الأساسية وأساليب الدبلوماسية الروسية.

وأخيرا، في العام 1802، الشكل الجديد لإدارة السياسات الخارجية – وزارة الشؤون الخارجية – قامت من خلال امر من الامبراطور ألكسندر الأول. عند العام 1914 كان لروسيا شبكة عريضة من الدبلوماسيين والتمثيل القنصلي في شتى أنحاء العالم.

وزارة الشؤون الخارجية (كما عرفت في الفترة 1917 – 1946 – مفوضية الشعب للشؤون الخارجية) دعمت مصالح الدولة في كل نقطة تحول تاريخية في روسيا او التاريخ الدولي. وقام دبلوماسيوها قاموا بمبادرة حاسمة في تقوية الائتلاف المناهض لهتلر خلال الحرب العالمية الثانية وكذلك الإسهام العظيم في انشاء الأمم المتحدة وتعزيز سلطة الأمم المتحدة في إدارة العلاقات الدولية وكذلك كافحوا لأجل السلام ونزع السلاح.

اليوم تلعب الدبلوماسية الروسية دورا كبيرا في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وايبك وبريكس والمنصات الدولية والإقليمية الأخرى وتقوم بعتزيز الروابط بين الأصدقاء والتعاون مع الدول الأخرى.

ان الدبلوماسي في زمننا هذا يختلف عن الدبلوماسي في القرون السابقة. والدبلوماسية الحديثة أصبحت أكثر ديناميكية وتنوعا وتتطلب نطاقا معرفيا أوسع في مجالات متعددة مثل التحديات الجديدة: مراقبة السلاح، البيئة، التغيير المناخي، محاربة الإرهاب والكثير غيرها من التحديات. بينما يكون مذهب الدبلوماسية متجها نحو تعددية المتجهات والاتصال والتواصل، تبقى المهمة الأساسية هي نفسها – التأكيد على ظروف خارجية مناسبة للنماء المحلي.

لكن أفضل التقاليد الأساسية في الدبلوماسية الروسية والتي مازالت حتى اليوم متأصلة بقوة، ومنها ثقافة ومهارات المهنية القوية التي تتضمن الأساسيات اللغوية الجيدة والمعرفة العميقة في العلاقات الخارجية والالتزام لبلادهم مع الاحترام للبلدان التي هم فيها.