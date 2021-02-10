القبض على أكثر من 100 مُتّهم في أحداث مدينة الأبيض

الخرطوم: السوداني

كشف مدير شرطة ولاية شمال كردفان، مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة حقوقي د. حسن حامد أحمد عبدالرحيم، عن أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 100 متهم في أحداث الشغب والتخريب بمدينة الأبيض، بجانب القبض على متهمين في أحداث الرهد وأم روابة وضبطت الكثير بحوزتهم.

وقال بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم، إن المتهمين لابد أن يُقدموا للمحكمة ومعهم المعروضات، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية قامت بدورها في احتواء الأحداث التي شهدتها مدن الأبيض والرهد وأم روابة، متوعداً بردع كل متفلت يحاول العبث بممتلكات الشعب، وأكد على هدوء الأحوال بربوع الولاية كافة.