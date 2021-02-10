زي سفر انيق رابطة الدوحة تواصل تقديم الدعم للمريخ



واصلت رابطة المريخ بدولة قطر بقيادة مولانا مجذوب المجذوب مسلسل تقديم الدعم لفريق الكرة الأول بالمريخ حيث بادرت الرابطة بتقديم زي سفر جديد للفريق الاول ينتظر ان يرتديه اللاعبون ابتداء من رحلة الفريق المرتقبة الى العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لأولى المواجهات في دوري المجموعات بالبطولة الإفريقية أمام الأهلي المصري في السادس عشر من الشهر الجاري.



وحسب ما تحصلت عليه ( السوداني) فإن الزي الجديد تم شراؤه من دولة الإمارات العربية المتحدة وتم اكمال اجراءات شحنه بصورة مباشرة الى السودان عبر مناديب رابطة المريخ بدولة قطر.



يشار الى ان رابطة المريخ بدولة قطر بادرت خلال الموسم الحالي بتقديم دعم نوعي للمريخ حيث تم توفير زي ومعدات متكاملة للفريق الأول لكرة القدم، وظل رئيس الرابطة مولانا مجذوب المجذوب يقف على توفير عدد من الاحتياجات الخاصة بالفريق كما التقى بعدد من اللاعبين في سبيل دعم الاجواء الايجابية داخل القلعة الحمراء، عطفا على الإسهامات التي قدمتها الرابطة أيضا في نفرة تأهيل ملعب النادي.