اقالة أنور قرقاش من الخارجية الاماراتية وتعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بديلا له

السوداني: وكالات

أجرت الإمارات تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية، حيث تم تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة. وأنور قرقاش مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، تغريدة على “تويتر” قال فيها، “أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة”.

وشغل قرقاش منصب وزير دولة للشؤون الخارجية منذ فبراير 2008.

وكان شخبوط بن نهيان يشغل منصب سفير أبو ظبي لدى السعودية منذ يوليو 2017، وهو نجل وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان