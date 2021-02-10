سيف الجامعة : سنقاطع أي مناسبة تخص والي الخرطوم و(حقنا كامل ما بنجامل)

الخرطوم: محاسن

شن عضو اتحاد الفنانين الفنان سيف الجامعة هجوما شرسا علي والي الخرطوم الأستاذ أيمن نمر وذلك بعد القرار الأخير الذي أصدره وأكد فيه استمرار منع إقامة الحفلات والمناسبات.

وقال سيف الجامعة :(الاجتماع الاول الذي عقدناه لم يحضره الوالي بل حضره ممثل له ولا لجنة الطوارئ القومية التي اتخذت القرار وعن نفسي انا الفنان سيف الجامعة سأعمل على مناهضة هذا القرار وسنعمل علي مقاطعة اي مناسبة تخص والي الخرطوم لانه لم يحترمنا ويقدرنا كفنانين بقراره هذا الذي سلب به حقوق الفنانين بالرغم من ان الحياة تسير بطبيعتها حتى المدارس تم فتحها.

وابان الجامعة(اتحاد المهن الموسيقية الذي ينضوي تحت لوائه عدد كبير من الفنانين والموسيقيين قدموا أفضل أعمال ملموسة لمحاربة الكورونا والوقاية منها منذ بداياتها وتم إنتاج أربعين أغنية عن الكورونا في الاستديو الخاص بي ،الوالي بقراره هذا احرجنا مع الفنانين ومع من يتابعوننا ونحن ليسوا بضعفاء وقادرون على مناهضة القرار بكل السبل القانونية عملا بشعار الحرية والسلام والعدالة.)

فيما استنكر الجامعة معاناة الفنانين لمدة عامين بسبب الكورونا ليتم اجحاف حقوقهم بتلك الصورة المهينة دون مراعاة لظروفهم ،موضحا(علي ما يبدو ان والي الخرطوم أخذ الموضوع بشكل شخصي ونحن لن نرضي بذلك (حقنا كامل ومابنجامل) ،نحن الفنانين قادة البلد والرأي ومسؤولين عن حقوق آخرين وندافع عنهم وما يحدث من تعامل معنا مجاف للحقيقة والانسانية وفيه عدم احترام واشانة سمعة لنا بالقبض والسجن والغرامة غير القانونية،مايحدث بالنسبة معنا مرفوض تماما ولدينا خطواتنا التصعيدية التي يمكن أن نتخذها).