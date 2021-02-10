عائشة الجبل: لست نادمة على الأغنيات التي رددتها والفنان ينضج بالتجارب

الخرطوم: محاسن

قالت الفنانة عائشة الجبل أن اتجاهها لترديد نوعية معينة ومختلفة من الغناء الجديد هو نوع من التغيير للافضل وأنها تسعى لتطوير تجربتها الفنية رغم الانتقادات التي طالتها.

وأضافت:(الفترة القادمة ستشهد ترديدي للونية معينة من الأغنيات مع شعراء وملحنين مختلفين ستنال اعجاب جمهوري بإذن الله، لست نادمة علي ماقدمت من اغنيات سابقة ولكن بمرور الوقت ينضج الفنان بالتجارب ويسعي من خلالها لتطوير ما يقدمه لجمهوره.)

وكشفت الجبلية عن تعاون فني جديد بينها والشاعر احمدالسراج والحانه بعنوان (الأخضر ابو طاقية)، متمنية أن تنال الاغنية اعجاب جمهورها.