محمود علي الحاج يرحب بوزير الثقافة الجديد وبمده بعدد من النصائح

الخرطوم : سعيد عباس

رحب الفنان محمود علي الحاج الرئيس السابق لاتحاد الغناء الشعبي بوزير الثقافة والاعلام الجديد حمزة بلول وهنأه على المنصب الجديد وقال ان الثقافة تسهم بقدر كبير في ترقية الشعوب ولها الاثر الكبير في تقدم وازدهار الشعوب ونصح الوزير بتوخي الدقة والتمحيص حول الافادات التي ترفع اليه من قبل المسؤولين.

وقال ان الوزير السابق فيصل محمد صالح قد وقع مؤخرا في عدة اخطاء قبل مغادرته الوزارة ، واضاف أنه يجب على الوزير ان يسمع للراى والراى الآخر حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة وقال يجب على الوزير ان يلتزم بمبادئ ثورة 19 ديسمبر المجيدة (حرية – سلام – عدالة-) تلك الشعارات التي ضحي من اجلها ابناؤنا وفلذات اكبادنا وبذلوا اراوحهم وودماؤهم رخيصة من اجل الوطن كما عبّر عن نيته لقاء الوزير الجديد لإعطائه المزيد من الحقائق الدامغة بالمستندات فيما يختص باتحاد الغناء الشعبي .