الامين العام لفن الغناء الشعبي يضع برنامجا جديدا

الخرطوم: سعيد عباس

طالب الامين العام لاتحاد فن الغناء الشعبي القلع عبد الحفيظ فى حديث لـ(السوداني) بفتح صفحة جديدة “ناصعة بيضاء” في اروقة اتحاد فن الغناء الشعبي ، مشيراً إلى أنهم بصدد وضع نظم ولوائح جديدة لفن الغناء الشعبي تحفظ هيبة ومكانة الفنان وتعلي من شأنه وتحافظ على حقوقه المادية والادبية ، وقال انهم سيضعون قانونا ملزما لكل فناني الغناء الشعبي تختص بمظهرهم واناقتهم داخل اروقة النادي وفي حفلاتهم الخاصة والعامة بالاضافة لفتح باب العضوية لكل الراغبين وذلك وفق القوانين والنظم واللوائح المتعارف عليها في اتحاد فن الغناء الشعبي .

وقال إن الاتحاد بصدد التعاقد مع شركات تأمين علاجية لكل أعضاء الاتحاد وذويهم من الدرجة الاولى ، وقال ان الاتحاد مفتوح لكل اعضاء النادي دون قيد اوشرط او تمييز.