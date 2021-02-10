نجم الدين الفاضل : عقوبات الفنانين والموسيقيين ظالمة وقاسية

الخرطوم : سعيد عباس

قال الامين العام لإتحاد الفنانين نجم الدين الفاضل إن العقوبات التي تفرض على الفنانين مجحفة وقاسية وظالمة ، واضاف بأنه لايعقل ان يتم تغريم العازف او الموسيقي مبلغ 80 الف جنيه وهو يتقاضي في الحفل الواحد حوالي الفي جنيه اي يتم تغريمة في حفل واحد مايعادل عمله في اربعين حفلاً بالرغم من أن العازف لايعمل بصورة متواصلة في كثير من الاحيان ، وقال ان هؤلاء الفنانين متفرغين تماما للفن وليس لديهم اي مصدر دخل غيره ، ويعولون اسرا ولديهم ضرورياتهم ومتطلباتهم الحياتية اليومية فهم الآن موقوفون وفتحت المدارس فمن يدفع لابنائهم الرسوم المدرسية او مصاريف الافطار والكراسات والترحيل واضاف “نحن نحترم قرارات الجهات المختصة ، ولكننا نقول بأننا تضررنا ضررا بالغا لا يعلم به الا الله ونرجو منهم دراسة هذا الامر بصورة اوسع حتى لا يضيع ذوو الفنانين واهليهم ضحايا لتلك القرارت”.