سلك: “ما بنكذب على زول” وسنكون مع الشعب في كل بقاع السودان

الخرطوم: السوداني

أدى وزراء الحكومة الانتقالية الجدد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ورئيس القضاء نعمات عبد الله. وقال وزير رئاسة الوزراء خالد عمر يوسف “سلك” عقب أداء القسم، انهم سيكونوا في الشارع مع الشعب وفي كل مكان وجميع بقع السودان، مؤكداً العمل بأعلى معايير الشفافية والتواصل مع الشعب، وتابع: “ما بنكذب على زول، بنعمل البنقدر نعمله، والما بنقدر نعمله بنقول ما بنقدر”، مؤكداً استمرارية الثورة حتى استكمال مهماها.

وافاد سلك بأن مجلس الوزراء الجديد استكمال لما بدأه الوزراء السابقون، وأنه ثمرة من ثمرات اتفاق السلام بجوبا، موضحاً أنه أكثر تنوعاً في تاريخ السودان واتّساع لقاعدة سياسية واجتماعية، تعبيراً عن التنوع الفريد في الوطن. وأشار إلى أن التنوع قائم على أساس التكامل والتوافق وليس التنافر. وأفاد بأن المجلس وضع برنامجاً ورؤية محددة للانتقال رأسها رفع الضائقة المعيشية، والإصلاح الاقتصادي، لاستكمال بعض الخطوات التي وضعتها الحكومة السابقة في اتجاه معالجة الاقتصاد السوداني، التي لم تثمر بعد.

ومضى قائلاً: “ولكن جينا عشان نكمل المسيرة دي ونضع القضية الاقتصادية ورفع الضائقة المعيشية في قمة سلم الأولويات”، مشيرا إلى أن ثاني أولوية تنفيذ اتفاقية السلام واستكمال عملية السلام من أجل أن يكون شاملاً وعادلاً ومستداماً، فضلاً عن إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتوفير الأمن والأمان لكل أبناء الشعب، بالإضافة إلى قضيته العدالة بكل معانيها، والعادلة الانتقالية بأن تكون شاملة تنصف الضحايا وتبري الجراح وتحاسب المجرمين وتصلح المؤسسات بحيث انها تضمن عدم تكرارها مرة تانية، فضلاً عن الانتقال الديمقراطي بأن تسن الحكومة قوانين للانتخابات وتشكل المفوضيات.