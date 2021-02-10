والي شرق دارفور لـ(السوداني): قبضنا على 26 مُتفلِّتاً ولدينا 12 إصابة وسط القوات النظامية.

الخُرطوم: اليسع أحمد.

كشف والي ولاية شرق دارفور محمد عيسى عِليو، عن القبض على 26 مُتفلِّتاً استغلوا احتجاجات الطلاب بمدينة الضعين، وقاموا بعمليات نهب وتخريب واسعة، استهدفت عدداً من المحال التجارية وحرق للسيارات ومبنى هيئة إذاعة شرق دارفور.

وأكَّد عِليو في تصريح خاص لـ(السوداني) إعلان حالة الطوارئ وقراراً بحظر التجوال الكامل بالولاية بما فيها إغلاق المدارس لمدة 48 ساعة، ونوّه إلى حدوث 12 حالة إصابة وسط القوات النظامية حُصبوا بالحجارة من قبل المتفلتين منها إصابة 3 ضباط، و9 أفراد، ووصف ما جرى بالولاية بأنّه عمليات نهب وتخريب اشترك فيها عدد من الفئات كالحرامية والنشالين وقُطّاع الطرق، وأكَّد هدوء الأوضاع بالولاية الآن وفرض هيبة الدولة، مُشيراً إلى استمرار التظاهرات لمدة 4 ساعات فقط، وأثنى على دور القوات النظامية وتعاملها باحترافية في القبض على المتفلتين وعودة الحياة لطبيعتها.