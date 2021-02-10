وزارة المالية: لا اتّجاه لزيادة أسعار المواد البترولية

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة المالية لا يوجد اتّجاه لزيادة أسعار المواد البترولية، مؤكدة التزام العمب بالأسعار الجارية.

وأكدت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر، التزام وزارتها بتقديم كافة التسهيلات للجهات ذات الصلة حتى تضمن انسياب المواد البترولية بصورة منتظمة .

وعُقد اجتماع مشترك اليوم الأربعاء بين وكيل وزارة المالية وكيل وزارة النفط والتعدين، بمشاركة بنك السودان ومحفظة السلع الاستراتيجية وهيئة الجمارك وشركات القطاع الخاص .

وكشف وكيل وزارة النفط حامد سليمان، عن صيانة المصفاة في الوقت المحدد وفي ظروف صعبة جداً من أجل المصلحة العامة.