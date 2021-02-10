بعد أداء القسم.. نصر الدين مفرح لـ(السوداني): خمس أولويات للحكومة الانتقالية

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح عقب أداء القسم اليوم “الأربعاء” في تصريح لـ(السوداني): إنّ هناك التزاما من حكومة الفترة الانتقالية في هذه الفترة تحديداً، فهناك أولويات عشر، لكن سيتم العمل في الفترة القادمة من أجل خمس أولويات هي أولويات الحكومة الحالية الاقتصاد، العلاقات الخارجية، بناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها والسلام.

وأضاف مفرح: نجدد عهدنا فيما يتعلق ببسط الحريات الدينية والعدالة وإقامة المؤسسات على أسس العدالة والخدمة المدنية وكل الفرق والجماعات والطوائف على مستوى السودان تجد حظها في مؤسسات الدولة الدينية، وتابع: نُجدِّد عهدنا في الوزارة بضرب أوكار الفساد أينما وجد في الحج والعمرة أو على مستوى الأوقاف وهو التحدي الأكبر الذيّ ما زلنا في خضم المعركة مع المفسدين في الأوقاف حتى يعود الريع للفقراء والمساكين وطلاب العلم، وجدد مفرح في حديثه لـ(السوداني) عهدهم ببناء دولة المؤسسات، الدولة المدنية الديمقراطية المتعددة التي ترعى مصالح مواطنيها وتعزيز دور الشباب والمرأة في تأسيس الدولة القادمة، ومزيد من تعزيز الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف وتفكيك خطاب الكراهية.