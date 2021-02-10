وزير الاستثمار والتعاون الدولي يكشف لـ(السوداني) أولويات وزارته خلال الفترة الانتقالية

الخرطوم: إيمان كمال الدين

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم عقب أداء القسم اليوم “الأربعاء” في تصريح لـ(السوداني): إن الاستثمار هو مفتاح ومدخل لرأس المال الأجنبي ومدخل رأس المال المحلي الجاد للدخول في شراكات جادة مع الحكومة في مشاريع استثمارية تعود بفائدة كبيرة جداً للوطن والمواطن.

وأضاف: الأولوية القصوى هي تحسين معاش الناس، كل جانب استثماري أو جانب يتعلق بتعاون دولي في تخفيف المعاناة على الناس في المدى القصير جدًا أيَ فترة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة، سنجتهد في أن تختفي كل المظاهر السلبية الحالية.

وفيما يواجه السودان بتحديات في مجال الاستثمار يقول الهادي: الاستثمار يحتاج لخطة واستراتيجية وبرنامج مصحوب بخريطة استثمارية واضحة، فالإشكالات تحدث لجهة عدم وجود خريطة استثمارية، حيثُ تقع إشكالات بين الأهالي المالكين للأراضي والمستثمرين.

وتابع: الأراضي في السودان في القانون الجديد ينبغي أولًا قبل أيّ خطوة في المناطق التي يتم فيها الاستثمار القيام بإجراءات توفيق، أو تمهيد وتعويض الأهالي أو النص على المستثمرين أن يكون الاستثمار مصحوبا بحوافز تشجيعية للأهالي، كالمسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها المشروع تجاه الناس، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه أن يخفف من حدة الاحتكاكات ويُشعر الناس أن هناك تنمية حقيقية، حيثُ تستوعب المشروعات الاستثمارية قوى بشرية وتقدم خدمات للمواطنين.

وأوضح: الخُطة يجب أن يصاحبها برنامج يبدأ من التنوع في الاستثمار ووضع أولوية للاستثمار في جانب المشروعات التي لها سلسلة من القيم المضافة للاقتصاد.

وأضاف: نعمل على إعداد دراسات وخطط لتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين، وتطبيق نظام النافذة الواحدة لكل الإجراءات بصرامة شديدة حتى يشعر المستثمر أن البيئة مشجعة ومحفزة.

وأوضح: هذا ما ينبغي أن يكون، لم نستلم بعد، لكن بعد إجراءات التسليم والتسلم سيكون هناك مسح كامل بالنسبة لجوانب الاستثمار الأجنبي، والمحلي، وتشجيع المستثمرين المحليين وخاصة في ظل الانفتاح والتعاون الدولي الكامل مع مؤسسات المال الدولية الكبيرة، وهذه يجب أن يتم التمهيد لها بشكل ممتاز.

وتابع: تسهيل وتبسيط الإجراءات، هذا لا يتم إلا إذا تم في المرحلة الأولى، إعادة النظر في الهيكلة الكاملة للوزراة، الأقسام واضحة، الصلاحيات واضحة ومحددة، البرنامج واضح ومحدد ومجاز من مجلس الوزراء.

وأكد ان وزارة الاستثمار لا تعمل بمعزل عن الوزارات الاخرى، الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة، التجارة والمعادن.