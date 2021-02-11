شكاوى من ضعف أسعار القطن المعلن من الشركة الأفريقية لـ( الصيفية)

الخرطوم : رحاب فريني

أكد ممثل لجنة مزارعي القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة والمناقل مكتب فحل عيسي عبدالله آدم زراعة عدد من المزارعين بالقسم محصول القطن بالتعاقد مع الشركة الافريقية في العروة الصيفية ، مبينا ان الشركة لم توضح حجم التكلفة عند بدء زراعة محصول القطن وتم تحديدها لاحقا عقب مطالبة المزارعين على أن يتم ذلك بعد توريد المحصول

وقال آدم لـ ( السوداني ) :في بداية الموسم كان سعر جوال الداب 3 الاف جنيه وسعر جوال اليوريا حوالي 3 الاف جنيه وتضمنت تكلفة الشركة سعر (7,75) جنيه الداب ومبلغ (5,575) جنيه لليوريا وحددت الشركة 15 الف جنيه للقنطار ، مشيرا إلي أن زيادة التكلفة تخصم من المزارعين ، مؤكدا أن سعر القنطار في الشركات الاخرى المتعاقدة مع المزارعين 34 الف جنيه

وقال إن هذا السعر غير مجزي لأن الشركة زادت سعر المدخلات بعد اكتمال العمليات الزراعية وخفضت سعر القنطار وبالتالي ان هذا السعر قد يعرض المزارعين للخسائر وقد يلجأ المزارع لشراء القطن لتوريده للشركة لسداد التكلفة ، كاشفا عن تكوينهم لجنة وارسال خطاب للشركة الأفريقية لتوضيح مطالبتهم بالجلوس مع الشركة لحل هذه المشكلة .