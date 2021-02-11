الثوب الابيض

أدت صلاة الفجر بكل خشوع وطمأنينة سلمت على يمينها وعلى شمالها سبحت بانامِلها بحمد الله وشُكره على نِعمة بداية يوم عمل جديد فتاح يا عليم رزاق يا كريم شالت قُفتها (كفتيرة وسكر وشاي) وإذا بصوت طفل يناديها يا أمي انت ماشة وين بدري كدة أجابت يا ولدي انا ماشة الشغل (ضل شجرة ).

ايضاح 1

زمن السودان بخيره فقط رب الأُسرة هو الشخص الوحيد الذي يعمل دون شكيه حاملاً معه ما لذ وطاب من الطعام وفي جلسة اسرية حول صينية الغداء .

ضاق الحال أصبحت صحنين ثم ضاق وأصبحت وجبة واحدة فشمرت كل ربة منزل عن ساعدها ليس للشحدة بل لتساعده وتتحمل معه ولو جزء من المسؤلية و ضغوطات الحياة لم يكن الثوب الأبيض في ذلك الزمن يعمل الا في التدريس او بعض المصالح الحكومية ليس بغرض الحوجة للمال إنما لإعطاء الشهادة الجامعية حقها تتوظف بها ومن ثم كم سنة وتجلس بالبيت .

نماذج كثيرة أظهرت قوة المرأة في العمل وابتكارها لعدة مشاريع ربحية تنازلت فيها عن تاء التأنيث في سبيل مساعدة رب الاسرة. ستات شاي مراكز تجميل ورياض أطفال حتى نواعم للتوصيل وجدت منها نصيب .

و مجتمعنا السوداني أصبح يتقبل عمل المرأة في كل المجالات حتى الشاقه منها ولحسن الحظ لم تجد منه مضايقات الا ما ندر

إيضاح٢

وفي تقديري أهم عمل قامت به هو الإهتمام بتعليم الأبناء وتدريسهم بالمنزل ومتابعة تحصيهلم الأكاديمي بالتواصل مع المدرسة والمعلمين وخلق قروبات تعليمية اون لاين ( لمن استطاع له سبيلا ) واصبحت ولى الامر ويستحضرني عندما كان يقول لنا الأستاذ بكرة جيب ولي أمرك وتعال عندما تكون هنالك مصيبة حاصلة تحسب عشرة اسواط عنج ، تغير الحال بحنية ولية الأمر فقط بالتوبيخ.

هضمت وزارة التربية والتعليم حقها في إذاعة اسمها في نتيجة الشهاده الثانوية وكانت تذاع مع اسم الطالب او الطالبة المتفوقة، رسالة للوزارة اعيدوا للأُم حقها الأدبي.

قيد في دفتر السياسة:

دخول الثوب الأبيض مطبخ السياسة والتمثيل الحكومي هل سينجح في ترتيب بيت السودان الكبير كما نجحت به في البيت الصغير، ام ستحرق ( كيكة) حكم السودان .

رصيد ارباح منقوووول

تقول إحدى الحكامات

محينا الأمية وارتحنا من عذابا

ركبنا الحروف وعرفنا مضرابا

وحفظنا القراية وعرفنا الكتابا

وتقول إحداهن :

خليك عفيف وبالعفة كمل السماحة

عشان تنجب أطفال زي التفاحة

ياشعب الفرصة ليك متاحة

نظف البيئة نفسك تكون مرتاحة